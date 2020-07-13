"Демократия должна быть одинаковой для всех". Разумков прокомментировал языковой законопроект Бужанского

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что он будет поддерживать рассмотрение законопроектов народных депутатов в зале, если фракции, куда входят эти депутаты, выступают с подобными инициативами. Таким образом он прокомментировал планы парламентариев рассмотреть на этой неделе законопроект народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, который предлагает отложить на три года переход русскоязычных школ на украинский язык обучения.

Разумков: Решение Верховной Рады, к счастью, принимает не Разумков, не глава комитета и даже не комитет Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на брифинге 13 июля, что языковой законопроект народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского №2362 был включен в повестку дня, потому что "демократия одинакова для всех", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Демократия должна быть одинаковой для всех... Если эта законодательная инициатива народного депутата, если фракция, которая его представляет, предлагает вынести [законопроект] на рассмотрение, я как глава Верховной Рады буду это делать", – сказал Разумков.

Он отметил, что это не первый законопроект, который отклонил профильный комитет, но он попал в итоге в повестку дня.

"Решение Верховной Рады, к счастью, принимает не Разумков, не глава комитета и даже не комитет, а именно Верховная Рада Украины. И это не первый и не последний законопроект, который появляется в повестке дня Верховной Рады на рассмотрении и который не был поддержан комитетом", – сказал спикер.

Разумков добавил, что законопроект был внесен в повестку дня, так как "правила должны быть одинаковы для всех".

"А далее зал определится. Он может быть отклонен, может быть отправлен на доработку (чаще всего именно так происходит), может быть поддержан. Но это будет решение Верховной Рады", – резюмировал спикер.

Бужанский зарегистрировал законопроект №2362 в парламенте в октябре 2019 года. Он предусматривает внесение изменений в законы "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и предлагает перенести с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023-го переход школ, где преподавание сейчас ведется языками национальных меньшинств, на украинский язык обучения. Законопроект, в частности, коснется русскоязычных школ.

Профильный комитет Рады – комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – 23 июня отклонил этот законопроект.

На заседании согласительного совета депутатских фракций и групп 13 июля первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил рассмотреть этот законопроект на текущей пленарной неделе. Разумков поддержал это предложение и призвал аппарат Рады "учесть его, например, на четверг".

Оппозиционные фракции, в частности, "Европейская солидарность" и "Голос", раскритиковали законопроект. Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала парламентариев из "Слуги народа" "московскими приспешниками" и заявила, что они подыгрывают президенту РФ Владимиру Путину.