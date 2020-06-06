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В Раде зарегистровали законопроект о "возмещении вреда за боль и жаль"

14 нардепов от "Слуги народа" подали проект закона об изменениях в законодательство относительно возмещения вреда за "боль и жаль". Текст документа пока не опубликован.

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В Раду поступил законопроект с нестандартным названием
В Раду поступил законопроект с нестандартным названием
Фото: depositphotos.com

Законопроект №3605 о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно возмещения вреда за "боль и жаль" 5 июня внесен на рассмотрение Верховной Рады. Текст документа пока на сайте парламента не опубликован.

Основным комитетом, который должен рассматривать законопроект, указан комитет Рады по правовой политике.

Документ подали 14 депутатов от "Слуги народа", среди которых глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Скриншот: rada.gov.ua
Скриншот: rada.gov.ua

Во фракцию "Слуга народа" входит 247 нардепов, что позволяет ей принимать любые законы без коалиции с другими политсилами.

Теги: Верховная Рада, законопроект, Слуга народа, Даниил Гетманцев
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