Рада приняла вторую из более чем 3000 рассмотренных поправок к законопроекту о рынке земли

Впервые за месяц нардепы поддержали одну из поправок, поданных к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Рассмотрено 3172 поправки из 4018.

Рада уже месяц рассматривает поправки к законопроекту о земле Фото: Верховна Рада України / Facebook

На вечернем заседании Верховной Рады 5 марта народные депутаты впервые за месяц поддержали одну из поправок, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Поправка нардепа от "Слуги народа" Игоря Фриса носила технический характер и исправляла ошибки в нумерации в одной из статей закона о государственной регистрации прав и недвижимого имущества.

Хотя профильный комитет отклонил ее, 244 депутата проголосовали за корректировку цифр.

Это всего лишь вторая из 3172 рассмотренных поправок, которая нашла поддержку зала. Первую одобрили 6 февраля, в первый день рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Всего к законопроекту подали 4018 поправок.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє”.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.