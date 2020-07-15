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ПОЛИТИКА

Языковой омбудсмен призвал нардепов "проявить политическую мудрость" и снять с рассмотрения законопроект Бужанского

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что законопроект народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, который предлагает отложить на три года переход русскоязычных школ на украинский язык обучения, вызвал протесты в обществе, и их игнорирование может привести к непредсказуемым последствиям.

Крмень заявил, что законопроект Бужанского противоречит целям образовательной реформы
Крмень заявил, что законопроект Бужанского противоречит целям образовательной реформы
Фото: nfront.org.ua

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал парламентариев не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государством языке в учебных заведениях" авторства народного депутат от "Слуги народа" Максима Бужанского. Свое заявление Кремень опубликовал в Facebook 15 июля.

Омбудсмен отметил, что законопроект предусматривает существенное изменение образовательного и языкового законодательства, направленное на сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе. Кремень перечислил, что предложил Бужанский: 

  • перенести переход русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года на 2023 год;
  • позволить после 2023 года преподавать 40–60% предметов на русском языке в 5–11 классах с обучением на языке меньшинств (согласно действующему законодательству  20%);
  • позволить преподавать во всех школах Украины "один или несколько предметов" на русском языке.

Кремень отметил, что Министерство образования и науки не поддерживает этот законопроект. В течение трех лет оно проводило всю необходимую работу для подготовки учителей, учебников, методических материалов к переходу русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября. Кроме того, внесение изменений в законодательство потребует дополнительного финансирования. 

"Законопроект противоречит целям образовательной реформы, а также требует только срочных расходов из госбюджета на сумму 56 млн грн. И это при тех непростых эпидемических условиях, когда есть немалые шансы начать новый 20202021 учебный год дистанционно, а не в школьных классах", – написал омбудсмен.

Кремень напомнил, что профильный комитет тоже рекомендовал отклонить этот законопроект. Омбудсмен подчеркнул, что информация, будто данный законопроект направлен на защиту нарушенных конституционных прав российского меньшинства, не соответствуют действительности, поскольку закон Украины "Об образовании" был признан Конституционным Судом соответствующим Конституции.

"Известие о намерении Верховной Рады рассмотреть законопроект №2362 на пленарном заседании уже вызвало общественную реакцию и протесты, игнорирование которых может привести к непредсказуемым последствиям. Верю, что народные депутаты Украины проявят политическую мудрость и государственную позицию, снимут с рассмотрения законопроект и в дальнейшем будут воздерживаться от тех шагов, которые направлены на сужение объема и сферы применения государственного языка", – написал Кремень.  

https://www.facebook.com/taras.kremin/posts/3590598900968694

На заседании согласительного совета депутатских фракций и групп 13 июля первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил рассмотреть этот законопроект на текущей пленарной неделе. Спикер Дмитрий Разумков заявил, что законопроект могут рассмотреть на заседании 17 июля.

Против принятия законопроекта выступили некоторые оппозиционные фракции, в частности, "Европейская солидарность" и "Голос", а также некоторые депутат от "Слуги народа". 14 июля ряд депутатов из монобольшинства опубликовали заявление, что инициатива Бужанского вносит раскол в общество.

Теги: Верховная Рада, русский язык, языковой закон, украинский язык, омбудсмен, Максим Бужанский
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