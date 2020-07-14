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Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош

Руководитель "Правого сектора" в 2013–2015 годах. С 2016 года – лидер движения "Державницька ініціатива Яроша". Бывший народный депутат.


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Функционирование украинского языка – вопрос нацбезопасности. Языковой законопроект Бужанского – одна из попыток реванша Путина в Украине

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Языковой законопроект какого-то Бужанского – это одна из попыток реванша Путина в Украине и, собственно, одна из "красных линий", перейдя которую действующая "зеленая" Верховная Рада потеряет свою легитимность...

Украина и в этом вопросе должна сопротивляться всеми доступными и целесообразными методами и средствами. Потому что язык – это оружие! А функционирование украинского языка – это вопрос не гуманитарный, а национальной безопасности государства.

Друзья, сейчас нам всем нелегко, а выглядит, что будет еще труднее...

Будем готовы к активным государственно-защитным действиям как на фронте внешнем, так и на внутреннем.

Сейчас мы, украинцы, находимся в своеобразном окружении, враг наступает со всех сторон.

Помните, так же трудно было нам на Майдане и в начале войны...

Но с Божьей помощью, объединившись вокруг идеи самостоятельного и соборного государства, прорвем вражеское кольцо, выйдем на оперативное пространство и победим в нашей войне за независимость. Так будет.

Слава Украине!

P.S. Сегодня подразделения УДА провели очередную ротацию личного состава на российско-украинском фронте. Воюем...

Источник: Дмитро Ярош / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Дмитрий Ярош, языковой закон, украинский язык, законопроект, Максим Бужанский
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