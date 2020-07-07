Языковой закон не касается русского или других языков нацменьшинств – представитель Зеленского в КС

Утверждение о том, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" ущемляет права русскоязычного населения или права других нацменьшинств, – "в некоторой степени искусственно", заявил Федор Вениславский, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины.

Языковой закон, который рассматривается в Конституционном Суде Украины, не касается сферы использования русского языка или языков других национальных меньшинств. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом 7 июля в ходе прений в КС заявил представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

Он подчеркнул, что представление, поданное в КС, в некоторой степени искусственно привязано к языковому вопросу, так как регулирует исключительно статус украинского языка как государственного.

"Предметом правового регулирования этого закона не является статус других языков... Верховной Раде следует принять отдельный закон, который будет регулировать статус русского и других языков нацменьшинств", – заявил представитель президента в КС.

По его словам, языки нацменьшинств "являются предметом совершенно другого правового регулирования". Он также подчеркнул, что позиция главы государства относительно украинского языка как единственного государственного неизменна.

При этом постоянный представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря заявила, что при вынесении решения по вопросу конституционности положений языкового закона следует учитывать заключение венецианской комиссии, в котором говорится о недопустимости дифференцированного обращения с языками нацменьшинств и предоставлении привилегии языкам ЕС. По ее словам, регулируя языковой вопрос, не следует руководствоваться политическим контекстом, европейскими устремлениями Украины или конфликтом с РФ.

Совгиря также считает, что закон был принят с нарушениями в части рассмотрения на профильном комитете и неперсонального голосования в сессионном зале.

Согласно Конституции, единственным государственным языком в Украине является украинский.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский язык является обязательным для использования по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты, заявлял, что этот закон приняли "без широкого обсуждения с общественностью". "После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", – говорил Зеленский.

На пресс-конференции 20 мая 2020 года президент Зеленский назвал языковой вопрос в Украине "искусственным".

В интервью изданию "Главком", которое вышло 27 мая, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что выступает за пересмотр языкового закона. "Очень много людей у нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены", – отметил он.

Сейчас на рассмотрении КС находится представление, авторы которого просят проверить документ на предмет соответствия Основному закону.