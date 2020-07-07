КС Украины приступил к рассмотрению конституционности закона о языке

Конституционный Суд Украины 7 июля в форме устного слушания приступил к рассмотрению представления 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", дело слушается в открытой части пленарного заседания.

Судья-докладчик по делу Сергей Головатый огласил суть ходатайства. Авторы конституционного представления указывают, что оспариваемый закон не отвечает ряду предписаний Конституции Украины, так как направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств.

Кроме того, авторы представления считают, что закон был принят с нарушением конституционной процедуры.