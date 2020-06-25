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ПОЛИТИКА

Минюст Украины предложил отменить люстрацию всех коммунистов

Министерство юстиции Украины выступает за отмену люстрации руководителей Коммунистической партии и других высокопоставленных чиновников советской эпохи, норма о которой прописана в принятом в 2014 году законе об очищении власти, рассказал глава ведомства Денис Малюська.

Малюська считает, что автоматической должна быть люстрация только топ-чиновников
Малюська считает, что автоматической должна быть люстрация только топ-чиновников
Фото: kmu.gov.ua

Министерство юстиции Украины выступает за отмену люстрации руководителей Коммунистической партии и других высокопоставленных чиновников, которые работали во времена СССР. Об этом 23 июня во время заседания Конституционного Суда Украины, который рассматривает конституционность принятого в 2014 году закона об очищении власти, заявил министр юстиции Денис Малюська, его выступление опубликовано на канале Минюста в YouTube. 

В ведомстве считают, что все категории чиновников, которые упоминаются в законе об очищении власти, нужно разделить на три группы. 

"Первая – чиновники Компартии и те, кто работал во времена Советского Союза. Со времен Советского Союза прошло много лет, и люстрировать их на 10 лет абсолютно непонятно, неактуально и необоснованно. Баланс интересов явно нарушен, есть вмешательство государства в частную жизнь без государственно обоснованного интереса", – считает Малюська.

Эту категорию лиц, по его мнению, следует из закона изымать, поскольку "никакого государственно-общественного интереса здесь нет".

Вторая категория – чиновники, которые "с вероятностью 99,9% влияли на формирование государственной политики" во время президентства Виктора Януковича, продолжил Малюська. Это топ-чиновники, члены правительства и руководители Администрации Президента. Они должны подпадать под автоматическую люстрацию, считают в ведомстве. 

К чиновникам, которые не попали под это определение, по мнению Малюськи, нужно применять "индивидуальный подход". Он рассказал, что разработанный министерством законопроект о люстрации предусматривает создание специальной комиссии, которая будет в индивидуальном порядке рассматривать жалобы люстрированных лиц и устанавливать в каждом конкретном случае, способствовал ли тот или иной чиновник узурпации власти Януковичем и создавал ли он опасность для основ правопорядка государства.

Министр отметил, что не во всех случаях эти критерии  будут справедливыми, но "это будет оптимальным балансом и справедливым решением в большинстве случаев". 

Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет. В законе также сказано, что лица, которые были выбраны и работали на руководящих должностях в Коммунистической партии Советского Союза, Коммунистической партии Украины, Коммунистической партии другой союзной республики бывшего СССР (начиная с должности секретаря районного комитета и выше), в течение 10 лет не могут занимать высокие должности в Украине. В реестре люстрированных чиновников – 884 фамилии.

В январе 2015 года 47 депутатов Верховной Рады подали в Конституционный Суд Украины представление о проверке положений закона на соответствие Конституции. Еще два представления подал Верховный Суд Украины. Все три представления объединены в одно конституционное производство. КСУ рассматривает дело с 2015 года. 

В октябре 2019 года Европейский суд по правам человека по жалобе пяти люстрированных украинских чиновников установил нарушение ст. 6  Конвенции по правам человека (право на справедливый суд) в связи с длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8 (право на уважение частной жизни) и постановил выплатить каждому по €5 тыс. компенсации. В решении отмечалось, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более года во времена Януковича. В феврале 2020 года решение ЕСПЧ вступило в силу

В июне Малюська заявил, что Кабинет Министров не будет дожидаться решения Конституционного Суда о конституционности закона о люстрации и внесет в парламент новый законопроект.

"Ждать – наиболее удобная позиция, но у нас есть решение ЕСПЧ и решения судов о взыскании миллионных сумм чуть ли не ежемесячно", – сказал он.

Теги: СССР, КПУ, Министерство юстиции, Конституционный Суд, люстрация, коммунизм, КСУ, Денис Малюська
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