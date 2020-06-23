Кабмин внесет свой законопроект о люстрации в парламент – Малюська

Кабинет Министров Украины не будет дожидаться решения Конституционного Суда о конституционности закона о люстрации, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Малюська: Ждать – наиболее удобная позиция, но у нас есть решение ЕСПЧ и решения судов о взыскании миллионных сумм чуть ли не ежемесячно Фото: Міністерство юстиції України / Facebook

Ни в Верховной Раде, ни в Офисе президента нет законопроектов, которые откорректировали бы закон об очищении власти с учетом решения Европейского суда по правам человека, Кабинет Министров внесет новый законопроект о люстрации в парламент, не дожидаясь решения Конституционного Суда по этому вопросу. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщает "Интерфакс-Украина" 23 июня.

По его информации, Министерство юстиции разработало законопроект, регулирующий люстрационные вопросы, который будет внесен на рассмотрение Кабмина в ближайшее время.

Кабмин не будет дожидаться решения Конституционного Суда относительно конституционности закона о люстрации.

"Ждать – наиболее удобная позиция, но у нас есть решение ЕСПЧ и решения судов о взыскании миллионных сумм чуть ли не ежемесячно. Наносить ущерб государству и ждать, потому что лучше дождаться Конституционного Суда, – это не опция для нас. Безусловно, нам интересна позиция Конституционного Суда. Но насколько у меня сложилось впечатление, им также интересна наша мысль и они ждут, что мы уберем львиную долю проблем своим законопроектом", – сказал Малюська.

Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет. В реестре люстрированных чиновников – 983 фамилии.

20 января 2015 года 47 депутатов Верховной Рады подали в Конституционный Суд Украины представление о проверке положений закона на соответствие Конституции. Еще два представления подал Верховный Суд Украины. Все три представления объединены в одно конституционное производство. Конституционный Суд несколько раз откладывал рассмотрение этого представления. 4 июля 2019 года суд приступил к рассмотрению вопроса.

17 октября 2019 года ЕСПЧ по жалобе пяти люстрированных украинских чиновников установил нарушение ст. 6 конвенции (право на справедливый суд) в связи с длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8, и постановил выплатить каждому по €5 тыс. компенсации. В решении отмечалось, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более года во времена Януковича.

16 января Украина обжаловала решение ЕСПЧ. По данным "Европейской правды", Большая палата суда не удовлетворила запрос украинской стороны на рассмотрение дела, поэтому решение 25 февраля вступило в силу.