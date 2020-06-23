Зеленский не сформировал позицию по закону о люстрации – представитель в КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский не сформировал позицию относительно закона "Об очищении власти" (так называемого закона о люстрации), представление о конституционности которого рассматривает Конституционный Суд Украины.

Как сообщает УНИАН, об этом на сегодняшнем заседании КСУ заявил представитель президента в Суде Федор Вениславский.

В ходе заседания судьи заслушали представителей правительства, Верховной Рады. Когда у Вениславского спросили, какова позиция Зеленского по закону о люстрации, он ответил, что "позиция президента не была сформулирована".

Высказывая личное мнение, Вениславский отметил, что считает допустимым отстранение от власти лиц, которые в свое время "допустили действия или бездействие в пользу режима бывшего президента Виктора Януковича". В то же время он подчеркнул, что ответственность должна быть индивидуальной, а не коллективной.

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