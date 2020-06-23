КСУ приступил к принятию решения о конституционности закона о люстрации

Большая палата Конституционного Суда Украины перешла к закрытой части слушаний по делу о конституционности закона "Об очищении власти" (так называемый закон о люстрации).

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", в течение сегодняшнего дня суд в открытом заседании заслушал позиции сторон и привлеченных участников относительно представлений Верховного Суда и 47 депутатов о конституционности положений закона о люстрации от 2014 года.

После выступлений судья-докладчик Александр Литвинов сообщил: "Конституционный Суд переходит в закрытую часть слушания дела... Решение будет обнародовано на официальном веб-сайте КС".

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