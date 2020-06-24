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Хмельницкий суд просит Верховный и Конституционный Суды объяснить, как привлечь Зеленского к ответственности

В Верховный Суд 22 июня поступило обращение Хмельницкого горрайонного суда с просьбой обратиться в Конституционный Суд Украины за разъяснением о возможности привлечения президента Украины Владимира Зеленского к административной ответственности.

Об этом пресс-служба Верховного Суда сообщила 24 июня. Речь идет о деле о нарушении правил карантина, который был введен из-за эпидемии коронавируса: 3 июня Зеленский вместе с несколькими высокопоставленными чиновниками посетил кафе в Хмельницком. Всех, кроме Зеленского, суд уже оштрафовал, однако президент во время каденции обладает иммунитетом.

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