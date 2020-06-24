Хмельницкий суд просит Верховный и Конституционный Суды объяснить, как привлечь Зеленского к ответственности

Об этом пресс-служба Верховного Суда сообщила 24 июня.
Речь идет о деле о нарушении правил карантина, который был введен из-за эпидемии коронавируса: 3 июня Зеленский вместе с несколькими высокопоставленными чиновниками посетил кафе в Хмельницком. Всех, кроме Зеленского, суд уже оштрафовал, однако президент во время каденции обладает иммунитетом.
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