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Руководитель аппарата Рады написал заявление об уходе. Его называли "смотрящим" за Разумковым

В интернете выложили текст заявления главы аппарата Верховной Рады Вячеслава Штучного об увольнении. В июне "Украинская правда" сообщала, что Банковая якобы назначила в парламенте "смотрящего" за спикером Дмитрием Разумковым и им стал Штучный.

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Штучный с сентября 2019 года возглавлял аппарат Верховной Рады
Штучный с сентября 2019 года возглавлял аппарат Верховной Рады
Фото: rada.gov.ua

Руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении. Скан-копию документа, датированного 15 июля, опубликовал в Telegram народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"В связи с решением вопроса о назначении меня на другую должность в государственном органе прошу рассмотреть вопрос о моем увольнении с должности руководителя аппарата Верховной Рады Украины", – говорится в заявлении.

"Считаю его решение очень мудрым и взвешенным", – прокомментировал Качура этот документ.

Штучный стал руководителем аппарата Рады 20 сентября 2019 года.

В конце июня 2020 года "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что амбиции спикера парламента Дмитрия Разумкова "не дают покоя" Офису президента. Поэтому, чтобы контролировать его действия, Банковая якобы назначила в Верховной Раде "смотрящего", им стал Штучный. Разумков собирался уволить главу аппарата, но окружение президента заступилось за него, писало издание.

Теги: Верховная Рада, увольнение, Дмитрий Разумков, Александр Качура, Вячеслав Штучный
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