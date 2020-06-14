Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Разумков о своем возможном увольнении с должности спикера Рады: Приму с большим уважением

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на него никогда не давили из Офиса президента, чтобы парламент принял тот или иной закон.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Разумков не подтвердил слухи о собственном политическом проекте
Разумков не подтвердил слухи о собственном политическом проекте
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков с уважением примет возможное решение о своем увольнении с должности. Об этом он заявил "Буквам" в интервью, опубликованном 12 июня.

"Уволить председателя Верховной Рады может только Верховная Рада – это предусмотрено четко в Конституции. Как и основания для увольнения. Если ВР примет такое решение, я приму его с большим уважением", – сказал Разумков.

Спикер не подтвердил слухи о том, что он готовит собственный политический проект.

На вопрос журналистки, "давили" ли на него из Офиса президента для принятия того или иного закона, Разумков ответил отрицательно.

"Нет, но дискуссии были. Относительно некоторых законопроектов хотелось сделать это быстрее, но вы видели, что мы работали максимально быстро. Насколько это было возможно, насколько это предусмотрено регламентом и насколько это нужно государству Украина. Иногда я бы тоже хотел быстрее принять закон, но через регламент я переступать не буду", – объяснил спикер.

Разумкова избрали спикером Верховной Рады ІХ созыва на заседании 29 августа 2019 года.

Теги: Верховная Рада, закон, увольнение, Дмитрий Разумков, Офис президента Украины, спикер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS