Разумков: Вопрос об особом статусе Донбасса вряд ли вынесут на референдум

В случае принятия закона "О народовластии через всеукраинский референдум" вопросы, касающиеся целостности Украины, в частности предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса, на референдум вряд ли будут выноситься. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Разумков считает, что Украина заплатила слишком дорогую цену за оккупированные территории Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Принятие Верховной Радой закона "О народовластии через всеукраинский референдум" не будет означать, что вопрос предоставления особого статуса отдельным регионам Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будет решаться путем народного голосования. Об этом заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков 11 июня во время брифинга в Мукачево, который транслировал канал "Рада".

Слишком дорогую цену Украина заплатила за территории, которые временно не находятся под контролем государства, отметил он.

"Решения, которые будут нести за собой изменение территориальной целостности государства, вряд ли будут рассматриваться и тем более приниматься украинским народом", – заявил Разумков.

Верховная Рада планирует принять на заседании 18 июня в первом чтении законопроект о референдуме, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Проект закона о всеукраинском референдуме входит в пакет законопроектов "о подлинном народовластии", которое обещал установить Зеленский после первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года. Документ был внесен на рассмотрение парламента 9 июня.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, последний – до 31 декабря 2020 года.