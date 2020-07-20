Новый глава НБУ рассказал, сделает ли курс 30 грн/$ по просьбе Зеленского

В начале месяца президент Владимир Зеленский заявлял, что многие предприятия в Украине закрылись из-за нежелания понизить курс гривны. Новый глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что регулятор не планирует менять политику курсообразования.

Национальный банк Украины не собирается административными рычагами влиять на курс гривны. Об этом на брифинге заявил новый глава НБУ Кирилл Шевченко. Трансляция пресс-конференции велась на канале регулятора в YouTube.

"У нас есть принципы – это плавающий курс – и они остаются неизменными", – подчеркнул Шевченко, комментируя высказывания правительственных чиновников о необходимости установить курс гривны на уровне 30 грн/$, который заложен в бюджет.

Он также заверил, что у НБУ нет планов менять политику курсообразования.

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Видео: Національний банк України / YouTube

О просьбах властей понизить курс гривны вскоре после отставки рассказывал предшественник Шевченко Яков Смолий.

По его словам, на одном из совещаний министр экономики Украины Игорь Петрашко просил снизить курс гривны к доллару до 29–30 грн/$ (сейчас – около 27 грн/$) и поднять инфляцию до 11%, когда Нацбанк ставил целью инфляцию 5% ± 1 процентный пункт.

Позже недовольство курсом высказывал и президент Украины Владимир Зеленский. Он утверждал, что из-за плавающего курса гривны закрылись многие предприятия.

"Мы с этим боролись с самого начала моей каденции. Все вокруг нам говорили, что у нас независимый [Национальный] банк. Да, мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем: "Как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна – вы видите, какая у нас? Выйдите на улицу и увидите, что все страдают". Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и так далее", – заявлял Зеленский.