Нацбанк может повысить учетную ставку в 2021 году

Инфляцию в Украине, по прогнозу Национального банка, будет сдерживать постепенный переход монетарных условий от стимулирующих к нейтральным.

В 2021 году учетная ставка Национального банка, которая сегодня находится на рекордно низком уровне в 6%, вероятно, несколько повысится в связи с ростом инфляции. Об этом речь идет в инфляционном отчете НБУ, опубликованном 30 июля.

"Однако монетарные условия все еще будут оставаться стимулирующими до середины 2022 года. Учитывая, что предыдущие снижения учетной ставки еще не в полной мере отразились в стоимости ресурсов на финансовых рынках, это создает предпосылки для дальнейшего снижения процентных ставок по кредитам и депозитам", – сказано в сообщении.

Инфляцию, по прогнозу Нацбанка, будет сдерживать постепенный переход монетарных условий от стимулирующих к нейтральным.

23 июля НБУ принял решение сохранить учетную ставку на уровне 6%.

"Это сдержит рост цен в условиях восстановления экономики в 2021–2022 годах. И при этом оставит достаточное пространство для дальнейшего снижения стоимости кредитов до однозначного уровня", – отметили в Нацбанке.