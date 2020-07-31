Совет Нацбанка Украины уволил заместителя председателя НБУ Холода

Совет Национального банка Украины уволил Сергея Холода с должности заместителя председателя НБУ. Такое решение было принято на заседании совета 31 июля, сообщает глава совета Богдан Данилишин в Facebook.
Он также добавил, что Холода уволили по собственному желанию.
Холод с 2018 года занимал должность замглавы НБУ, где отвечал за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение". Таким образом, у главы НБУ осталось четверо заместителей – первый заместитель Екатерина Рожкова, заместители Роман Борисенко, Дмитрий Сологуб и Юрий Гелетий.