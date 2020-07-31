Совет Нацбанка Украины уволил заместителя председателя НБУ Холода

Заместитель главы Национального банка Украины Сергей Холод был уволен по собственному желанию, сообщил глава совета банка Богдан Данилишин.

Холод отвечал за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение" Фото: bank.gov.ua

Совет Национального банка Украины уволил Сергея Холода с должности заместителя председателя НБУ. Такое решение было принято на заседании совета 31 июля, сообщает глава совета Богдан Данилишин в Facebook.

Он также добавил, что Холода уволили по собственному желанию.

Холод с 2018 года занимал должность замглавы НБУ, где отвечал за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение". Таким образом, у главы НБУ осталось четверо заместителей – первый заместитель Екатерина Рожкова, заместители Роман Борисенко, Дмитрий Сологуб и Юрий Гелетий.