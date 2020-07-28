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ПОЛИТИКА

Ослабление курса гривны и ускорение инфляции с НБУ не обсуждалось – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что Национальный банк "ведет собственную монетарную политику".

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Шмыгаль заверил, что курс гривны формируется рынком
Шмыгаль заверил, что курс гривны формируется рынком
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не обсуждал с новым руководством Национального банка Украины вопросы снижения курс гривны к доллару и ускорения инфляции. Об этом он сказал на брифинге на Крюковском вагоностроительном заводе 28 июля. Видео пресс-конференции опубликовано на канале правительства в YouTube.

"Те вопросы, о которых вы сказали, не обсуждаются. Национальный банк ведет собственную денежную и монетарную политику. В соответствии с Конституцией, основные задачи Национального банка – сохранение курсовой и ценовой стабильности", – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер заверил, что курс национальной валюты в Украине, как и прежде, формируется рынком, а не административными методами.

"Нас интересует развитие промышленности, нас интересуют инвестиции, но это не предмет дискуссий об эмиссии средств или о том, что курс должен быть искусственно завышен или занижен. Курс регулируется рынком – это очень важно", – заключил Шмыгаль.

О просьбах властей понизить курс гривны вскоре после отставки рассказывал предыдущий глава Нацбанка Яков Смолий. По его словам, на одном из совещаний министр экономики Украины Игорь Петрашко просил снизить курс гривны к доллару до 29–30 грн/$ (сейчас – около 27 грн/$) и поднять инфляцию до 11%, когда Нацбанк ставил целью инфляцию 5% ± 1 процентный пункт.

Позже недовольство курсом высказывал и президент Украины Владимир Зеленский. Он утверждал, что из-за плавающего курса гривны закрылись многие предприятия.

"Мы с этим боролись с самого начала моей каденции. Все вокруг нам говорили, что у нас независимый [Национальный] банк. Да, мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем: "Как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна – вы видите, какая у нас? Выйдите на улицу и увидите, что все страдают". Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и так далее", – заявлял Зеленский.

Новый руководитель НБУ Кирилл Шевченко 20 июля говорил, что Нацбанк не собирается менять подход к курсообразованию, однако прямо не ответил на вопрос, намерен ли регулятор выполнить просьбы властей о снижении курса и ускорении инфляции.

Теги: инфляция, НБУ, экономика, Владимир Зеленский, Нацбанк, курс гривны, Яков Смолий, Денис Шмыгаль, Кирилл Шевченко, эмиссия
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