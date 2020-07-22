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Инфляция в Украине должна быть выше, чем в странах Евросоюза – глава Минэкономики

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко считает, что "нормальная" инфляция в стране должна быть на уровне 8–9%.

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Петрашко отметил, что инфляция в Украине ниже рассчитанной в НБУ
Петрашко отметил, что инфляция в Украине ниже рассчитанной в НБУ
Фото: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України / Facebook

В Украине следует допустить инфляцию, которая превышает показатели в Европейском союзе. Такое мнение министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко выразил "РБК-Украина" в интервью, которое было записано 16 июля и опубликовано 22 июля.

"Думаю, все согласятся, что инфляция 1,7–2% – даже НБУ (Национальный банк Украины. – "ГОРДОН") не будет спорить – в наших условиях частично не соответствует существующей ситуации. Я считаю, что инфляция должна быть выше, чем в странах Евросоюза. Понятно, что она должна быть в контролируемых пределах. Мое видение – для Украины нормальная инфляция должна быть 8–9%", – сказал он.

По словам министра, "в НБУ таргетирование было 5–6%, но сейчас нет и этого показателя".

"Я считаю, что не должно быть усиления курса. Если курс сейчас 27–28 грн/$, то он не должен ходить до 26–25 грн/$", – отметил Петрашко.

Бывший глава Нацбанка Яков Смолий утверждал, что на одном из совещаний Петрашко просил снизить курс гривны к доллару до 29–30 грн/$ и поднять инфляцию до 11%, когда НБУ ставил целью инфляцию 5% ± 1 процентный пункт. 

Недовольство курсом гривны высказывал и президент Украины Владимир Зеленский. Он утверждал, что из-за плавающего курса гривны закрылись многие предприятия. "Мы с этим боролись с самого начала моей каденции. Все вокруг нам говорили, что у нас независимый [Национальный] банк. Да, мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем: "Как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна – вы видите, какая у нас? Выйдите на улицу и увидите, что все страдают". Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и так далее", – заявлял глава государства.

Теги: инфляция, гривна, НБУ, Нацбанк, курс гривны, Минэкономики, Игорь Петрашко
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