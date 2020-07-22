В июне промпроизводство сократилось на 7,1% – Госстат Украины

В первом полугодии 2020 года индекс промышленной продукции в Украине сократился на 8,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сравнению с маем промпроизводство в июне выросло на 3,4 процентных пункта Фото: depositphotos.com

В июне 2020 года индекс промышленной продукции в Украине сократился на 7,1 процентных пункта по сравнению с июнем прошлого года и составил 92,9%. Об этом свидетельствуют данные (.doc) Государственной службы статистики Украины.

"В июне 2020 года индекс промышленной продукции составил: сезонно скорректированный (по сравнению с маем 2020 года) – 103,4%; скорректированный на эффект календарных дней (в сравнении с июнем 2019 года) – 92,9%", – сказано в отчете.

В целом за первые шесть месяцев 2020 года индекс промпродукции сократился на 8,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%.

Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%. В то же время Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не раньше 2023 года, считают в МВФ.