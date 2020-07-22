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Безработица в Украине уже к концу осени может достигнуть 20% – экономист

Самые пострадавшие от карантина сферы экономики, в том числе туризм и ресторанный бизнес, все еще не могут выйти на прежние уровни экономической деятельности и это один из ключевых вызовов для украинского рынка труда, считает экономический эксперт Владимир Коваль.

Коваль: Сейчас уровень безработицы составляет, по моей оценке, около 10%
Коваль: Сейчас уровень безработицы составляет, по моей оценке, около 10%
Фото: prm.ua

Ситуация на украинском рынке труда из-за карантина в связи с COVID-19 является крайне сложной и в будущем может еще ухудшиться, заявил в комментарии УНИАН экономический эксперт Владимир Коваль.

"По негативному прогнозу, безработица в Украине уже к концу осени может достигнуть 20% от всех работающих. Сейчас уровень безработицы составляет, по моей оценке, около 10%, то есть количество безработных увеличится в два раза. Сами понимаете, какая дополнительная нагрузка пойдет на бюджет", – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что самые пострадавшие от карантина сферы экономики, в том числе туризм и ресторанный бизнес, все еще не могут выйти на прежние уровни экономической деятельности и это один из ключевых вызовов для украинского рынка труда.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятиязакрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям. 

22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в Украине официально зарегистрировано 400 тыс. безработных. Правительство оценивало реальное количество неработающих граждан в 2 млн.

1 июля министр финансов Сергей Марченко сообщал, что помощь по безработице получают 430 тыс. украинцев, это вдвое больше, чем в прошлом году. Кроме того, принято решение предоставить помощь по частичной безработице работодателям. По состоянию на 14 июля по программе помощи по частичной безработице в центры занятости работодатели подали более 197 тыс. пакетов документов. 171 тыс. заявок поступила от физических лиц – предпринимателей, не имеющих наемных работников.

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сообщил 7 июля, что официальное число безработных составляет в последние недели около 517 тыс. человек и не растет, но падают показатели уплаты единого социального взноса, это значит, что есть трудоустроенные работники переходят в теневую занятость.

Теги: Украина, безработица, экономика, бюджет, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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