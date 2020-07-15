В Минэкономики рассказали, сколько украинцев получают пособие по частичной безработице

По количеству принятых решений о назначении пособия по частичной безработице первое место занимает Львовская область – 34 875 положительных решений.

По состоянию на 14 июля по программе помощи по частичной безработице в центры занятости работодатели подали более 197 тыс. пакетов документов. 171 тыс. заявок поступила от физических лиц – предпринимателей, не имеющих наемных работников, сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Кроме того, уже принято более 175 тыс. решений для осуществления выплат 326 тыс. работникам (из них более 153 тыс. – для ФЛП).

"Логика программы по частичной безработице проста – чтобы предприятия не увольняли людей. С этой целью мы делаем выплаты, которые являются прямыми и необратимыми. Такая финансовая поддержка дает возможность бизнесу, и что немаловажно, именно малому бизнесу и среднему бизнесу чувствовать себя более уверенно в будущем и восстановиться после завершения карантина", – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

По количеству принятых решений о назначении пособия по частичной безработице первое место занимает Львовская область – 34 875 положительных решений.

К лидерам по назначению пособий также относятся:

Харьковская область – 24 723 решения;

Ивано-Франковская область – 17 155 решений;

Донецкая область – 16 858 решений;

Черновицкая область – 16 723 решения;

Сумская область – 16 340 решений.

В министерстве отмечают, что количество зарегистрированных безработных вышло на плато. Четвертую неделю подряд численность соискателей не превышает отметку почти в 517 тыс. человек, из которых 432,9 тыс. уже получают пособие по безработице.

22 апреля Кабмин Украины установил пособие по частичной безработице, за получением выплат украинцы могут обращаться в центры занятости.

С 12 марта в Украине был введен карантин. С 11 мая карантинные ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.