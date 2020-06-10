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Более 117 тыс. украинских работников получили помощь по частичной безработице – Минэкономразвития

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, активнее всего за помощью из-за частичной безработицы обращаются предприниматели из Львовской, Харьковской, Ивано-Франковской и Черниговской областей.

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За прошлую неделю количество получателей пособия выросло на 15 тыс. человек
За прошлую неделю количество получателей пособия выросло на 15 тыс. человек
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 10 июня принято 11 747 положительных решений о предоставлении помощи по частичной безработице для 117 474 украинских работников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что только за прошлую неделю количество получателей пособия выросло на 15 тыс. человек. Украинские предприниматели-работодатели подали 15 586 пакетов документов для получения помощи.

"При наличии подтверждающих документов абсолютно все предприятия, независимо от сферы деятельности и численности персонала, могут рассчитывать на государственную поддержку. Например, такую поддержку уже получило восемь крупных предприятий-производственников для выплаты зарплат около 10 тыс. работников, им профинансировано 21,8 млн грн. С другой стороны, программой воспользовались и маленькие компании, например, небольшая туристическая фирма в Северодонецке, где работает только два человека. Поэтому еще раз призываем работодателей подавать документы, получать деньги и таким образом иметь возможность продолжать свою деятельность", – подчеркнул министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

По данным ведомства, активнее всего в программе участвуют предприниматели из Львовской, Харьковской, Ивано-Франковской и Черниговской областей.

Помощь по частичной безработице выплачивается работодателям, представляющим малый и средний бизнес Украины, которые остановили или сократили свою деятельность в связи с карантином.

Кабинет Министров Украины выделил почти 3 млрд грн Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

13 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что количество официально зарегистрированных безработных в Украине за время карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, выросло на 197 тыс. – до 486,7 тыс. человек.

При этом реальное количество неработающих граждан правительство оценивает в 2 млн.

Теги: Украина, Кабинет Министров, безработица, экономика, Игорь Петрашко
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