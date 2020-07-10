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300 тыс. рабочих мест удалось сохранить благодаря программе по частичной безработице – глава Минэкономики

Больше всего заявок на пособие по частичной безработице подали жители Львовской, Харьковской, Донецкой, Сумской и Черниговской областей, об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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По частичной безработице было профинансировано 1 млрд 155 млн 500 тыс. грн
По частичной безработице было профинансировано 1 млрд 155 млн 500 тыс. грн
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 9 июля в центры занятости от работодателей поступило более 190 тыс. пакетов документов на выплаты по частичной безработице, принято более 165 тыс. решений для осуществления выплат 312 тыс. работников, об этом сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 10 июля.

На выплату пособий по частичной безработице было выделено 1 млрд 155 млн 500 тыс. грн.

"Программа по частичной безработице действительно работает. Есть уже более 300 тыс. рабочих мест, которые удалось сохранить благодаря этой правительственной инициативе. Программа действует по всей Украине и охватывает практически все сектора. Среди участников, которые уже воспользовались поддержкой, – представители легкой промышленности, пищевой промышленности, транспортной отрасли, туризма, ресторанного бизнеса и многих других", – рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Топ-5 областей по количеству поданных заявок – Львовская, Харьковская, Донецкая, Сумская, Черниговская, отметили в министерстве.

Помощью по частичной безработице воспользовались: АО "Турбоатом", ЧБ ООО "Экипаж" (Харьковская область), ООО "Кромберг энд Шуберт Украина ЛУ" (Волынская область), ООО "Кромберг энд Шуберт ЖУ" (г. Киев), ООО "Костал Украина" (Киевская область), "Винницкий завод "Маяк", "Черниговавтосервис", черкасская кондитерская фабрика "Меркурий", "Биллербек Украины перо-пуховая фабрика", Днепровский мебельный комбинат и другие.

В министерстве подчеркнули, что через центры занятости в июне трудоустроили на треть больше человек (54 тыс.), чем в мае. С начала карантина эта цифра составляет 174 тыс. человек.

"Три последние недели количество безработных остается на стабильном уровне. Мы надеемся, что цифра не будет увеличиваться", – отметила Петрашко.

22 апреля Кабмин Украины установил пособие по частичной безработице, за получением выплат украинцы могут обращаться в центры занятости.

С 12 марта в Украине был введен карантин. С 11 мая карантинные ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Теги: Украина, безработица, социальные выплаты, трудоустройство, Государственная служба занятости, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Игорь Петрашко
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