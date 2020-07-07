Министр экономики Украины: В стране перестало расти число безработных, но есть другая проблема

По словам министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, часть рабочих мест в стране перемещается в тень.

В Украине перестала расти безработица, но появилась другая проблема. Об этом министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сообщил "Интерфакс-Украина" в интервью, часть которого агентство опубликовало 7 июля.

"Баланс по безработице контролируемый. Не произошло существенного скачка числа безработных на один-два миллиона, чего мы боялись. Количество безработных не растет уже третью неделю подряд, остается в районе 517 тыс. чел. Новые безработные регистрируются, но и растет количество тех, кто нашел работу", – сказал он министр.

По его данным, с начала карантина трудоустроились 174 тыс. украинцев.

"Статистика – штука упрямая: количество безработных перестало расти... У нас другая проблема появляется – падает уплата ЕСВ (единый социальный взнос. – "ГОРДОН"), то есть кадры частично перемещаются в тень", – объяснил Петрашко.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в Украине официально зарегистрировано 400 тыс. безработных. Правительство оценивало реальное количество неработающих граждан в 2 млн.

По данным Государственной службы статистики Украины, в январе – марте в Украине 3,44 млн человек в возрасте 15 лет и старше работали неофициально. Это составляет 20,8% от общего количества работающих украинцев.