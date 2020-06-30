В Украине каждый пятый трудоустроенный гражданин работает неофициально – Госстат

Так, по данным Госстата, в январе – марте 2020 года в стране 3,44 млн человек в возрасте 15 лет и старше работали неофициально. Это составляет 20,8% от общего количества работающих украинцев.

Из них по найму работали 1,5 млн человек, не по найму – 1,9 млн.

Всего в Украине, по информации Госстата, работают 16,57 млн граждан, из которых 14,9% – самозанятые, 1,3% – работодатели, остальные работают по найму.