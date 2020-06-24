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Алексей Кущ
Алексей Кущ

Экономист, финансовый аналитик.


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Занижение майского индикатива по налоговым сборам на 20 млрд грн является обычным камуфляжем или дымовой завесой

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Когда звезды в космосе коллапсируют, на их месте может образоваться черная дыра, внутри которой исчезают все наши привычные представления о физических законах, пространстве и времени. В результате карантинных ограничений произошел виртуальный коллапс украинской экономики и как следствие и бюджетный кризис. Но в отличие от космологии, здесь не все так очевидно. Попробуем кратко сформировать в тезисах принципы фискального процесса в Украине.

Тезис №1. Основную часть в общем объеме налоговых поступлений в государственный бюджет у нас занимают косвенные налоги: акцизы и НДС. Последний является бюджетообразующим. Но здесь есть нюансы – основная часть НДС собирается государством с импортных товарных потоков.

Тезис №2. Украина импортозависимая страна. И не только в части покупки энергоносителей, но и широчайшей линейки товаров народного потребления: от китайского чеснока и албанского картофеля до медицинских масок. Примерно 50% нашего товарооборота – импортные товары.

Тезис №3. Основной налогоплательщик в Украине – это обычный украинец, просто он об этом зачастую не знает, ведь оплачивает налоги каждый раз, когда покупает товары и даже не обращает внимания на строку НДС в своих чеках.

Тезис №4. Более 50% украинцев бедны и львиную долю их расходов занимают продукты питания и простейшие бытовые товары. И это вовсе не потому, что они много едят, как говорил когда-то министр социальной политики. Их нынешняя потребительская корзина мало отличается от предыдущей, в зависимости от экономического цикла: и в кризис, и на этапе "роста" украинцы потребляют примерно один и тот же продуктовый набор, там лишь появляются товары-заменители. Например, вместо дорогой гречки – дешевая перловка. Но сумма затрат примерно та же. Это вам не Америка, где в период кризиса за счет падения спроса на инвестиционные товары, предметы роскоши и развлечения потребительские расходы существенно отличаются от тучных годов.


Тезис номер 5. Исходя из перечисленного выше, в Украине есть неизменный базис для начисления налогов и любые попытки существенно пересмотреть индикатив по сборам – это обычная "машинерия" по дирижированию финансовыми потоками под "куполом кризиса".

Эту диспозицию подтверждает и статистика.

По данным "ПриватБанка", оптовый товарооборот в мае 2020-го вышел на уровень февраля этого года, то есть на докризисную планку. "Приват" провел анализ работы POS-терминалов и расчета банковскими карточками за товары: безналичный оборот в мае вырос на 23% по сравнению с "докризисом". Даже оборот в секторе торговли электроникой в мае достиг показателей февраля, хотя в апреле было падение на 43%. Та же динамика и в сети АЗС: в мае стабилизация, в апреле падение на 20%.

Госстат пока не дает цифр за май, но в апреле падение розничной торговли составило до 15%, а в сегменте розницы юрлиц – около 11%, с тенденцией выравнивания в мае. Грузооборот всеми видами транспорта в январе – мае 2020-го достиг 80,1% от аналогичного периода прошлого года. Но тут стоит отметить, что в январе было вообще 79,3%... То есть этиология кризиса здесь не вполне связана с карантином.

На этом фоне занижение майского индикатива по налоговым сборам на 20 млрд грн является обычным камуфляжем или дымовой завесой для прикрытия недовыполнения плана по сборам в мае на 26%. Зато снижение индикатива позволило показать "перевыполнение" на 9%.

Торговая динамика подтверждается и показателем потребительских настроений, которые, согласно ряду исследований, "парадоксально" выросли в мае по сравнению с апрелем. Перспективы купить свою порцию перловки если не улучшились, то и не ухудшились, равно как и обязательства заплатить с этой "порции" налог.

У нас бюджет формируют бедные за счет косвенных налогов, а прямые налоги платит большой бизнес, но они не играют ключевой роли (олигархи любят записывать в свои фискальные платежи налогообложение фонда оплаты труда, что является явным лицемерием). И любой министр финансов, включая нынешнего, об этом хорошо знает.

На первый взгляд парадоксально, но ничто не мешает Минфину выполнить определенный в бюджете на 2020-й год фискальный минимум и без всяких глобальных корректировок вниз. И заметьте, без необходимости кошмарить бизнес. Нужно просто эффективно облагать импортный товарный поток.

Это вовсе не значит, что у нас нет проблем с падением промышленного производства, разрушением сектора МСБ. Но эти сегменты никогда не были основными донорами бюджета.

Бюджет кормил и кормит конечный потребитель, то есть простой украинец, который как покупал "борщевой набор", так и покупает его, периодически переходя с гречки на пшено. Вот только навар от этого "борщевого набора" в виде налогов стал уж слишком "водянистым".

Ничего, коронавирус спишет…

Источник: Алексей Кущ / Facebook

Теги: налоги, экономика, бюджет, статистика, Госстат, кризис, НДС, Алексей Кущ, коронавирус
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