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Видео: Shuster online / YouTube

Схемы в налоговой и на таможне и посадки топ-коррупционеров. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

12 июня в 21.00 в эфир телеканала "Украина" выйдет программа "Свобода слова Савика Шустера", посвященная теме коррупционных схем в налоговой и на таможне, а также возможности наказания топ-коррупционеров страны. Трансляция велась на YouTube-канале программы. Среди прочих, в ток-шоу примут участие министр финансов Украины Сергей Марченко, глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, советник главы ОП Игорь Уманский, бывший премьер-министр Алексей Гончарук и другие.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с 6 сентября 2019 года.

Теги: Украина, налоги, коррупция, Михаил Саакашвили, Игорь Уманский, реформы, таможня, Юлия Ковалив, Сергей Марченко, Алексей Гончарук, Свобода слова Савика Шустера
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