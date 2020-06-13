Схемы в налоговой и на таможне и посадки топ-коррупционеров. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция
12 июня в 21.00 в эфир телеканала "Украина" выйдет программа "Свобода слова Савика Шустера", посвященная теме коррупционных схем в налоговой и на таможне, а также возможности наказания топ-коррупционеров страны. Трансляция велась на YouTube-канале программы. Среди прочих, в ток-шоу примут участие министр финансов Украины Сергей Марченко, глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, советник главы ОП Игорь Уманский, бывший премьер-министр Алексей Гончарук и другие.
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