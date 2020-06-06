Глава Нацполиции заявил, что прошлый созыв Рады не смог проголосовать за закон о "ворах в законе" из-за давления

После внесения изменений в Уголовный кодекс Украины, которыми ввели в законодательство понятие "вор в законе", Украина станет более безопасным государством. Такое мнение высказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Клименко в студии показал таблицу связей "воровского мира" в государстве Скриншот: Shuster online / YouTube

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" вечером 5 июня рассказал, что депутаты прошлого созыва не смогли проголосовать за закон о "ворах в законе" из-за давления.

"Закон про "воров в законе" минувший созыв Верховной Рады не смог проголосовать. Было настолько значительное давление на депутатов Верховной Рады в том числе со стороны тех людей, относительно которых мы этот закон приняли, что депутаты не смогли проголосовать, дело дошло только до обсуждения. И поэтому я хочу сказать по вчерашнему дню, по вчерашнему голосованию: 236 голосов депутатов, которые не испугались принять такое решение", – отметил Клименко.

Он высказал мнение, что после принятия этого закона Украина станет более безопасным государством.

Клименко в студии показал таблицу связей "воровского мира" в государстве.

4 июня народные депутаты 236 голосами внесли изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми ввели в законодательство понятие "вор в законе". Оппозиция считает, что он значительно расширяет полномочия Национальной полиции и позволяет привлекать к ответственности широкий круг лиц.

Принятие законопроекта инициировал президент Украины Владимир Зеленский. В первом чтении за него проголосовали 19 декабря 2019 года, 4 февраля депутаты отправили документ на повторное второе чтение.

Так, в ст. 255 Уголовного кодекса депутаты предложили зафиксировать, что под лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе", следует понимать лицо, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе", за создание и участие в преступных сообществах на срок от пяти до 15 лет.

Главное юридическое управление Верховной Рады высказало к законопроекту замечания. Эксперты отметили, что он фактически легитимизирует преступный жаргон в уголовном законодательстве Украины. В управлении считают, что в действующем Уголовном кодексе достаточно предписаний, применение которых обеспечит привлечение к уголовной ответственности руководителей и участников преступных группировок.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы апеллируют к опыту Грузии, где в 2015 году были приняты специальные законы о "ворах в законе".

Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что в Украине действуют минимум 80 "воров в законе".