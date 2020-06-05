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"Творится какой-то хаос". Сакварелидзе высказался о работе Офиса генпрокурора

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе заявил, что после того, как Офис генпрокурора Украины возглавила Ирина Венедиктова, ведомство не показывает ощутимых результатов.

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Сакварелидзе был заместителем генпрокурора Украины в 2015 2016 годах
Сакварелидзе был заместителем генпрокурора Украины в 2015–2016 годах
Фото: depositphotos.com

В органах прокуратуры Украины "творится какой-то хаос". Такое мнение в программе "Свобода слова Савика Шустера" высказал бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, комментируя работу Руслана Рябошапки и Ирины Венедиктовой на посту генпрокурора.

"Думаю, Рябошапка – порядочный человек, но оказался недостаточно злым и быстрым… В том контексте он не учел, что у него вообще не было времени. Он учился быть прокурором, но на это тоже не было времени: люди требовали результатов и посадок, а [команда Рябошапки] начала углубляться в технические процессы реорганизации прокуратуры", – отметил Сакварелидзе.

По его мнению, Рябошапке следовало "запустить работу групп, которые бы работали на результат".

"Что касается Ирины Венедиктовой, то я пока вообще не понимаю, что там творится… И реформы нет, и сдвигов нет, и каких-то ощутимых результатов нет. В правоохранительной системе, в прокуратуре в данном случае, творится какой-то хаос… То есть это какой-то остаток хаоса, который никак не может кристаллизоваться в нормальный рабочий орган. К сожалению", – заключил он.

Рябошапка был генеральным прокурором с августа 2019 года по март 2020-го. 5 марта Верховная Рада 263 голосами приняла постановление о недоверии генпрокурору, что повлекло его отставку. 

Зеленский назвал Рябошапку "хорошим специалистом", но отметил, что ему не удалось показать результат.

Следующим генпрокурором была назначена Венедиктова, в 2019 году избранная в Верховную Раду по списку "Слуги народа" и несколько месяцев исполнявшая обязанности директора ГБР.

Теги: Украина, прокуратура, реформы, Давид Сакварелидзе, Руслан Рябошапка, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, Свобода слова Савика Шустера
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