"Творится какой-то хаос". Сакварелидзе высказался о работе Офиса генпрокурора

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе заявил, что после того, как Офис генпрокурора Украины возглавила Ирина Венедиктова, ведомство не показывает ощутимых результатов.

В органах прокуратуры Украины "творится какой-то хаос". Такое мнение в программе "Свобода слова Савика Шустера" высказал бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, комментируя работу Руслана Рябошапки и Ирины Венедиктовой на посту генпрокурора.

"Думаю, Рябошапка – порядочный человек, но оказался недостаточно злым и быстрым… В том контексте он не учел, что у него вообще не было времени. Он учился быть прокурором, но на это тоже не было времени: люди требовали результатов и посадок, а [команда Рябошапки] начала углубляться в технические процессы реорганизации прокуратуры", – отметил Сакварелидзе.

По его мнению, Рябошапке следовало "запустить работу групп, которые бы работали на результат".

"Что касается Ирины Венедиктовой, то я пока вообще не понимаю, что там творится… И реформы нет, и сдвигов нет, и каких-то ощутимых результатов нет. В правоохранительной системе, в прокуратуре в данном случае, творится какой-то хаос… То есть это какой-то остаток хаоса, который никак не может кристаллизоваться в нормальный рабочий орган. К сожалению", – заключил он.

Рябошапка был генеральным прокурором с августа 2019 года по март 2020-го. 5 марта Верховная Рада 263 голосами приняла постановление о недоверии генпрокурору, что повлекло его отставку.

Зеленский назвал Рябошапку "хорошим специалистом", но отметил, что ему не удалось показать результат.

Следующим генпрокурором была назначена Венедиктова, в 2019 году избранная в Верховную Раду по списку "Слуги народа" и несколько месяцев исполнявшая обязанности директора ГБР.