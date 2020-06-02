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В Офисе гепрокурора появился департамент защиты интересов детей

По данным Офиса генпрокурора, за 2019 год несовершеннолетние совершили более 4 тыс. преступлений, около 6 тыс. детей пострадали от насилия.

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В первом квартале 2020 года зарегистрировано 204 уголовных производства по убийствам несовершеннолетних
В первом квартале 2020 года зарегистрировано 204 уголовных производства по убийствам несовершеннолетних
Фото: depositphotos.com

Решением генпрокурора Ирины Венедиктовой в структуре Офиса генпрокурора создан департамент защиты интересов детей и противодействия насилию. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба ОГ.

В Офисе генпрокурора отметили, что за 2019 год несовершеннолетние совершили более 4 тыс. преступлений, около 6 тыс. детей пострадали от насилия, 45% из них не достигли 14 лет.

В первом квартале 2020 года зарегистрировано 204 уголовных производства по убийствам несовершеннолетних, 40 производств возбуждено по фактам изнасилований, 117 – по преступлениям против половой свободы и неприкосновенности.

По этим категориям преступлений органы прокуратуры фиксируют динамику роста – 30% и 15% соответственно по сравнению с январем – мартом прошлого года, отметили в ОГ.

"Система должна содержать такие основные и важные для государства и его будущего направления, как социальная реинтеграция ребенка, внедрение единых стандартов допроса несовершеннолетних с учетом возрастных, половых, психоэмоциональных особенностей и статуса ребенка. Кроме того, есть необходимость в развитии сети центров социальной адаптации, внедрения обновленной пробации и распространение принципов восстановительного правосудия", – отмечает курирующий по этому направлению заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Теги: изнасилование, дети, насилие, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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