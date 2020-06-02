Холодницкий опасается, что запросы Венедиктовой на материалы дел САП ведут к утечкам

Генеральный прокурор, согласно закону, имеет право читать материалы уголовных производств, которые находятся в Специализированной антикоррупционной прокуратуре; однако существует подозрение, что в последнее время доступ к материалам имеет не только Ирина Венедиктова, но и другие сотрудники Офиса генпрокурора, а также ее помощники, сказал глава САП Назар Холодницкий. Он подчеркнул, что практика передачи дел по запросам генпрокурора будет пересмотрена.

Холодницкий: Мы не уверены, что если дать материалы дела генеральному прокурору, то это дело потом не пойдет "гулять" Фото: hromadske.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова злоупотребляет правом на истребование материалов уголовных производств из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, это чревато утечками данных следствия. Такое мнение в интервью "Украинской правде", которое опубликовано 1 июня, высказал глава САП Назар Холодницкий.

"Я и мои сотрудники, которые мне докладывают, не уверены, что если дать материалы дела генеральному прокурору, то это дело не пойдет "гулять" по всей Генеральной прокуратуре. Пойдет по рукам различных советников, в том числе и на общественных началах; советники почитают, потом какие-то помощники будут это дело читать, а дальше – ищи ветра в поле", – заявил Холодницкий.

Он отметил, что закон позволяет генпрокурору знакомиться с материалами дел САП, но только лично, без посредников и помощников.

"Если генеральный прокурор захочет читать, мы ей дадим доступ – в соответствии с законом. Но когда ты видишь, какие приходят запросы... Четко видно, что явно не генпрокурор готовила запросы. И потом моим процессуальным руководителям звонят прокуроры различных отделов: "У нас там то, то, то..." Ну, так не может быть. Есть угроза утечки", – сказал Холодницкий.

В САП предпримут меры, чтобы сохранить независимость прокуроров и избежать разглашения тайны следствия, добавил руководитель ведомства.

26 мая Венедиктова обвинила САП в бездействии и неэффективности: фигурантам резонансных дел несколько лет назад сообщили о подозрении, а следствие до сих пор не завершено и виновные не привлечены к ответственности. По мнению Венедиктовой, в организации работы прокуроров САП есть серьезные просчеты, а руководство ведомства не предпринимает адекватных мер.

В САП Венедиктовой ответили, что в соответствии с законом о прокуратуре генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания сотрудникам антикоррупционной прокуратуры.

27 мая генпрокурор попросила назвать приговор суда, за который не стыдно антикоррупционной прокуратуре.

В САП парировали, что на сегодняшний день на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находится более 200 уголовных производств по обвинению "лиц, которые еще пять лет назад могли позвонить генеральному прокурору и решить все проблемы в режиме онлайн".

Холодницкий назвал "нежданчиком" кампанию, которую Венедиктова развернула против его ведомства.