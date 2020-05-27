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ПОЛИТИКА

В САП Венедиктову призвали "не позорить правоохранительную систему"

Высший антикоррупционный суд Украины осуществляет правосудие в соответствии с законом, а не согласно пожеланиям в том числе генпрокурора Ирины Венедиктовой, отметили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Сегодня Венедиктова попросила САП назвать примеры приговоров, за которые не стыдно.

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В САП отметили, что на рассмотрении антикоррупционного суда находится более 200 уголовных производств
В САП отметили, что на рассмотрении антикоррупционного суда находится более 200 уголовных производств
Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook

Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой не следует "позорить правоохранительную систему" страны. Об этом 27 мая в Facebook заявили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Ответ ведомства появился после сегодняшнего поста Венедиктовой в Facebook с призывом к САП назвать приговор суда, за который не стыдно антикоррупционной прокуратуре.

"В силу специфики работы мы располагаем информацией и хорошо понимаем запущенные так называемыми политическими элитами процессы переподчинения нашей деятельности определенным целям, которые не согласуются с задачами уголовного судопроизводства. Учитывая это, настоятельно призываем генерального прокурора не быть частью таких процессов, не оказывать давления на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и [не] позорить правоохранительную систему", – говорится в сообщении.

В САП отметили, что на сегодняшний день на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находится более 200 уголовных производств по обвинению "лиц, которые еще пять лет назад могли позвонить генеральному прокурору и решить все проблемы в "режиме онлайн".

"Однако, несмотря на все, в настоящее время они являются подсудимыми и находятся в суде на соответствующей скамье. Так же, как и сотни других действующих и бывших чиновников, политиков, народных депутатов, которых вы "не можете подвести", являются подозреваемыми, а уголовные производства расследуются, несмотря на попытки лишить их такого статуса", – отметили в антикоррупционном ведомстве.

Там выразили уверенность, что "виновные обязательно понесут предусмотренную законом ответственность по приговорам и это должны быть именно приговоры и именно суд, и только Высшего антикоррупционного суда, а не "хотелок" следователя, детектива или прокурора".

"Объемы дел, в которых судьям Высшего антикоррупционного суда необходимо разобраться и поставить точку, составляют тысячи томов. При этом суд является независимым и осуществляет правосудие в соответствии с процедурой, установленной законом, а не в соответствии с пожеланиями [главы САП Назара] Холодницкого, [директора Национального антикоррупционного бюро Артема] Сытника или даже Венедиктовой", – подчеркнули в САП.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2361882893914880

26 мая Венедиктова обвинила САП в бездействии. Она заявила, что антикоррупционная прокуратура работает неэффективно: фигурантам резонансных дел несколько лет назад сообщили о подозрении, а следствие до сих пор не завершено и виновные не привлечены к ответственности. По мнению Венедиктовой, в организации работы прокуроров САП есть серьезные просчеты, а руководство ведомства не предпринимает адекватных мер. "Такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования генерального прокурора", – заявила она.

В САП Венедиктовой ответили, что в соответствии с законом о прокуратуре генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания сотрудникам антикоррупционной прокуратуры. "Поэтому непонятно, какие именно полномочия использовала генеральный прокурор для проверки состояния организации досудебного расследования в уголовных производствах, которые расследуются НАБУ, и какие нормы закона позволяют давать оценку таким производствам", – отметили в САП.

Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законов при проведении оперативно-разыскной деятельности, досудебного расследования Национальным антикоррупционным бюро и поддерживает государственное обвинение в соответствующих производствах. Ведомство с 2015 года возглавляет Холодницкий.

Теги: прокуратура, приговор, правоохранители, закон, чиновники, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, Высший антикоррупционный суд Украины, суд, Ирина Венедиктова
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