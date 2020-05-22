САП направила в суд обвинительный акт по делу Грымчака

Бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника будут судить по статьям Уголовного кодекса Украины "мошенничество" и "подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение".

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Действия обоих подозреваемых квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины "мошенничество", "подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение".

"Напоминаем, что санкция статьи по тягчайшему преступлению предусматривает наказание от пяти до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – добавили в САП.

Юрия Грымчака и его помощника задержали 14 августа 2019 года. Правоохранители сообщили, что задержанных подозревают в вымогательстве у предпринимателя $1,1 млн. Тогдашний глава ГПУ Юрий Луценко сообщил, что Грымчака задержали за то, что он и его помощник требовали деньги за влияние на чиновников Минкультуры.

Позже в НАБУ добавили, что Грымчака также подозревают в том, что он за $80 тыс., используя свои связи, обещал обеспечить этой же частной компании принятие необходимого судебного решения в Верховном Суде. Чиновник якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы "последняя повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда)".

Грымчак свою вину отрицал. Его адвокат Татьяна Матяш заявляла, что правоохранители при задержании ее подзащитного не фиксировали факт передачи денег, вместо долларов у него обнаружили календарики.

Грымчаку объявили о подозрении по статье о мошенничестве, позже ГПУ переквалифицировала дело – теперь Грымчака подозревают в злоупотреблении влиянием. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, в декабре суд уменьшил эту сумму в три раза.

Защита замминистра подала апелляционную жалобу на это решение, но суд решил оставить Грымчака под стражей.

30 января 2020 года суд принял решение отправить Грымчака под круглосуточный домашний арест.