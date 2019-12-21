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Суд в три раза уменьшил сумму залога Грымчаку

Высший антикоррупционный суд Украины сократил сумму залога для бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака с почти 6 млн грн до почти 2 млн грн.

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Грымчака оставили под стражей
Грымчака оставили под стражей
Фото: uacrisis.org

Бывшему замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку Высший антикоррупционный суд Украины 19 декабря уменьшил сумму залога. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба суда.

Суд оставил Грымчака под стражей, но сумму залога уменьшил с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1041 минимума (с почти 6 млн грн до почти 2 млн грн).

Заседание проходило в режиме видеоконференции, так как Грымчак находится в Черниговском следственном изоляторе.

Вечером 14 августа 2019 года стало известно, что в доме Грымчака проходит обыск. В Национальном антикоррупционном бюро и Службе безопасности Украины заявили, что правоохранители задержали заместителя министра и его помощника за вымогательство у предпринимателя $1,1 млн. Тогдашний глава ГПУ Юрий Луценко сообщил, что Грымчака задержали за то, что он и его помощник требовали деньги за влияние на чиновников Минкультуры.

Позже в НАБУ добавили, что замминистра также подозревают в том, что он за $80 тыс., используя свои связи, обещал обеспечить этой же частной компании принятие необходимого судебного решения в Верховном Суде. Замминистра якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы "последняя повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда)".

Адвокат Татьяна Матяш заявляла, что правоохранители при задержании ее подзащитного не фиксировали факт передачи денег, вместо долларов у него обнаружили календарики.

В МинВОТ утверждали что задержание Грымчака не касается его работы в ведомстве. В Минкульте заявляли, что не согласовывают проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в городе Киеве.

Грымчаку объявили о подозрении по статье о мошенничестве. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн. Защита замминистра подала апелляционную жалобу на это решение, но суд решил оставить Грымчака под стражей.

4 сентября Кабинет Министров Украины уволил заместителей министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в том числе Грымчака.

22 октября ГПУ переквалифицировала дело Грымчака на статью о злоупотреблении влиянием.

Теги: залог, Юрий Грымчак, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий
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