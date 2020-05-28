Холодницкий о заявлениях Венедиктовой: Полный нежданчик

Генпрокурор Ирина Венедиктова записала видео, в котором обвинила Специализированную антикоррупционную прокуратуру в бездействии и беспомощности. Глава САП Назар Холодницкий заявил, что юридические дискуссии не должны проходить в форме видеопосланий.

Холодницкий: Я не могу требовать от судей выносить приговоры, потому что генпрокурор заявила, что у нас нет ярких примеров Фото: radiosvoboda.org

За неделю до выхода заявления генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в котором она давала нелицеприятные оценки работе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, прошло совещание генпрокурора с руководством САП, никакие претензии тогда не высказывались. Об этом в интервью НВ, которое опубликовано 28 мая, сообщил глава САП Назар Холодницкий.

"В понедельник я давал интервью другому изданию, в котором наши отношения назвал рабочими. Личных конфликтов у нас нет. Полный нежданчик", – прокомментировал он выход видеообращения Венедиктовой.

Приговоры судов по коррупционным делам, в отсутствии которых генпрокурор обвинила ведомство, не являются компетенцией прокуроров, подчеркнул Холодницкий.

"Вынесение приговоров ни от следователя, ни от детектива, ни от прокурора САП не зависит. В советские времена все было иначе. Прокуратура имела общий надзор в том числе за судами. И даже районный прокурор мог прийти к судье и сказать, что он что-то не так делает. Мы от этой "советизации", как я понимаю, пытаемся отойти. И я не могу прийти к [председателю Высшего антикоррупционного суда Елене] Танасевич, или [к председателю Апелляционной палаты ВАКС Данииле] Черненькой, или к любому другому судье и требовать выносить приговоры, потому что генпрокурор заявила, что у нас нет ярких примеров", – сказал он.

По его словам, "манипулятивный видосик" возмутил коллектив САП.

"Юридические дискуссии не должны проходить в видосиках", – заявил Холодницкий, предположив, что в основу обвинений Венедиктовой были положены не реальные уголовные производства, а публикации СМИ.

26 мая Венедиктова обвинила САП в бездействии. Она заявила, что антикоррупционная прокуратура работает неэффективно: фигурантам резонансных дел несколько лет назад сообщили о подозрении, а следствие до сих пор не завершено и виновные не привлечены к ответственности. По мнению Венедиктовой, в организации работы прокуроров САП есть серьезные просчеты, а руководство ведомства не предпринимает адекватных мер. "Такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования генерального прокурора", – заявила она.

В САП Венедиктовой ответили, что в соответствии с законом о прокуратуре генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания сотрудникам антикоррупционной прокуратуры. "Непонятно, какие именно полномочия использовала генеральный прокурор для проверки состояния организации досудебного расследования в уголовных производствах, которые расследуются НАБУ, и какие нормы закона позволяют давать оценку таким производствам", – отметили в САП.

27 мая генпрокурор попросила назвать приговор суда, за который не стыдно антикоррупционной прокуратуре.

В САП парировали, что на сегодняшний день на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находится более 200 уголовных производств по обвинению "лиц, которые еще пять лет назад могли позвонить генеральному прокурору и решить все проблемы в режиме онлайн". "В настоящее время они являются подсудимыми и находятся в суде на соответствующей скамье", – говорилось в заявлении прокуроров.