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02 июня, 2020
 
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Остапчук в образе героини "Холодного сердца" поиграл с дочерью

Украинский шоумен Владимир Остапчук показал своих детей: сына Эвана Александра и дочь Эмилию.

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Остапчук: Люблю. Целую. Всегда буду рядом. И всегда буду оберегать
Остапчук: Люблю. Целую. Всегда буду рядом. И всегда буду оберегать 
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский шоумен Владимир Остапчук в Instagram разместил подборку фото с детьми, Эваном Александром и Эмилией. В финале он добавил видео, на котором запечатлен вместе с дочерью в парике героини мультфильма "Холодное сердце".

"Люблю. Целую. Всегда буду рядом. И всегда буду оберегать. Ваш папа", – написал он.

Сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и шестилетняя дочь Эмилия – дети Остапчука от первого брака. Их мать – переводчица Елена Войченко. В официальном браке с ней Остапчук прожил 12 лет. На развод он подал сам. Войченко заявила, что причиной развода стали измены Остапчука. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной расторжения брака постоянные ссоры.

Остапчук в конце мая в своем микроблоге показал совместное фото с новой пассией, официально подтвердив отношения.

О том, что вероятной пассией шоумена может быть "танцующий нотариус" Кристина, стало известно в начале февраля.

Теги: видео, дети, мультфильм, Владимир Остапчук, фото, развод, Елена Войченко, Холодное сердце
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