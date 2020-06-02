Остапчук в образе героини "Холодного сердца" поиграл с дочерью

Украинский шоумен Владимир Остапчук показал своих детей: сына Эвана Александра и дочь Эмилию.

Остапчук: Люблю. Целую. Всегда буду рядом. И всегда буду оберегать Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский шоумен Владимир Остапчук в Instagram разместил подборку фото с детьми, Эваном Александром и Эмилией. В финале он добавил видео, на котором запечатлен вместе с дочерью в парике героини мультфильма "Холодное сердце".

"Люблю. Целую. Всегда буду рядом. И всегда буду оберегать. Ваш папа", – написал он.

Сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и шестилетняя дочь Эмилия – дети Остапчука от первого брака. Их мать – переводчица Елена Войченко. В официальном браке с ней Остапчук прожил 12 лет. На развод он подал сам. Войченко заявила, что причиной развода стали измены Остапчука. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной расторжения брака постоянные ссоры.

Остапчук в конце мая в своем микроблоге показал совместное фото с новой пассией, официально подтвердив отношения.

О том, что вероятной пассией шоумена может быть "танцующий нотариус" Кристина, стало известно в начале февраля.