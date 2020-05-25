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25 мая, 2020
 
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"Знакомьтесь, моя любовь". Остапчук показал новую возлюбленную. Фото

Украинский шоумен Владимир Остапчук рассекретил свою девушку, рассказал об их знакомстве и чувствах к избраннице.

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Остапчук о начале романа с новой пассией: Она, нежно улыбнувшись, поддержала меня добрым словом
Остапчук о начале романа с новой пассией: Она, нежно улыбнувшись, поддержала меня добрым словом
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский шоумен Владимир Остапчук разместил в Instagram фото со своей новой возлюбленной, нотариусом Кристиной.

"Знакомьтесь, моя любовь, моя Кристина. Когда все страсти утихли, я решил, что наконец-то пора поделиться своим счастьем и познакомить вас с моей любимой. А еще рассказать вам нашу историю, настоящую, из первых уст", – отметил он.

Остапчук признался, что они познакомились в конце августа 2019-го, на свадьбе в Италии, где он работал ведущим, а Кристина была гостьей – подружкой невесты.

"Мы пообщались и пропали… на какое-то время. Следующие несколько недель для меня были непростыми, ну вы в курсе, я с головой погрузился в свои проблемы и подготовку к эфирам “Танцев”. И все бы забылось, и мы больше никогда бы не встретили друг друга. Я, по сути, уже будучи холостяком (мой бракоразводный процесс, бюрократическая машина уже была запущена), так и занимался своими делами, но… в моей жизни произошел тот самый счастливый случай. Я снова увидел ее", – рассказал шоумен.

По его словам, встреча произошла за кулисами шоу "Танцы со звездами", на котором его нынешняя пассия болела за своего друга, хореографа Игоря Кузьменко.

"Тогда она, нежно улыбнувшись, поддержала меня добрым словом: "Вова, поверьте, все будет хорошо". Да, мы первое время были на “вы”. Именно эту встречу мы сейчас считаем началом наших отношений, именно тогда между нами проскочила та самая искра. А потом были недели переписок, дружеское общение, первое свидание, наш Париж и... Остальное мы храним для себя. Крис, спасибо, что ты выдержала весь этот шквал негатива и домыслов. Ты прекрасно знаешь – тебя не в чем упрекнуть. Ты меня поддерживаешь, вдохновляешь и окрыляешь. Мы крепко держимся за руки и я тебя люблю", – завершил Остапчук.

О том, что вероятной пассией Остапчука может быть "танцующий нотариус" Кристина, стало известно в начале февраля.

В официальном браке Остапчук со своей супругой, переводчиком Еленой Войченко, прожил 12 лет. На развод он подал сам.

Войченко, заявила, что причиной развода стали измены Остапчука. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной расторжения брака постоянные ссоры.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.

Теги: любовь, шоу, танцы, работа, Владимир Остапчук, Танцы со звездами, встреча, знакомства, девушка
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