Остапчук требует проведения психологической экспертизы бывшей жены, матери своих детей

Украинский шоумен Владимир Остапчук заявил, что в новом жилище с нотариусом Кристиной Горняк обустроил комнату для своих детей от переводчицы Елены Войченко.

Остапчук о запросе на психологическую экспертизу жены: Просто это юридическое буква, которую я решил сделать Фото: kristygor / Instagram

Украинский шоумен Владимир Остапчук в совместном с ним интервью программе "Светская жизнь" на "1+1" с своей новой пассией, нотариусом Кристиной Горняк, рассказал, что подал запрос в попечительскую службу на психологическую экспертизу его бывшей жены, переводчицы Елены Войченко.

"У нас с самого начала были нерешенные вопросы с детьми, потому что в начале августа–сентября мне было очень сложно видеться с ними. Елена в некоторых интервью даже говорила о том, что я там неуравновешенный, или там еще что-то. Я сказал: "Ок, хорошо! Тогда каждый из нас сделает запрос, экспертизу и таким образом мы проверим". Ни в коем случае я не хочу ни забирать детей, ни делать из этого какие-то громкие вещи. Просто это юридическое буква, которую я решил сделать. Так же, как и Елена", – объяснил шоумен.

Остапчук добавил, что общается с бывшей женой только по вопросам, связанным с детьми.

"Нам нужно как родителям и мне как отцу, который любит своих детей, понимать, где они, что они делают, куда ходят. Я приезжаю к ним", – рассказал он.

Также Остапчук подчеркнул, что в общем жилье с новой пассией они обустроили комнату для его детей.

Остапчук в своем микроблоге показал совместное фото с новой пассией, официально подтвердив отношения.

О том, что вероятной пассией шоумена может быть "танцующий нотариус" Кристина, стало известно в начале февраля.

В официальном браке Остапчук со своей супругой, Войченко, прожил 12 лет. На развод он подал сам.

Войченко заявила, что причиной развода стали измены Остапчука. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной расторжения брака постоянные ссоры.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.