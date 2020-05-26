Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
26 мая, 2020
 
Новости

"Да или нет?" Остапчук намекнул на помолвку с новой пассией. Видео

Украинский шоумен Владимир Остапчук снял новую возлюбленную, нотариуса Кристину Горняк, демонстрирующую кольцо на безымянном пальце.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Остапчук: Крис, что, правда? Да? А что ты сказала?
Остапчук: Крис, что, правда? Да? А что ты сказала?
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский шоумен Владимир Остапчук в Instagram Stories разместил видео, в котором его новая пассия – нотариус Кристина Горняк показывает кольцо.

"Крис, что, правда? Да? А что ты сказала?" – спрашивает он. Ролик шоумен сопроводил плашкой с текстом: "Что же она сказала?" – и вариантами ответа: "Да" и "Нет".

Ролик сохранили на YouTube-канале "Обозреватель".

ВИДЕО
Видео: Обозреватель / YouTube

Остапчук в своем микроблоге показал совместное фото с новой пассией, официально подтвердив отношения.

О том, что вероятной пассией шоумена может быть "танцующий нотариус" Кристина, стало известно в начале февраля.

В официальном браке Остапчук со своей супругой, Войченко, прожил 12 лет. На развод он подал сам.

Войченко заявила, что причиной развода стали измены Остапчука. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной расторжения брака постоянные ссоры.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.

Теги: свадьба, нотариус, видео, Владимир Остапчук, развод, помолвка, Елена Войченко, ролик, Кристина Горняк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода
  Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода
Алеся БАЦМАН
  Илларионов: Гордон жестко возвращает нас на грешную землю, заставляя задуматься, что нужно сделать для защиты от захвата власти бандитами в погонах и без
  Илларионов: Гордон жестко возвращает нас на грешную землю, заставляя задуматься, что нужно сделать для защиты от захвата власти бандитами в погонах и без
Андрей ИЛЛАРИОНОВ
Иноземцев: Давайте рассмотрим чудовищное, на первый взгляд, предложение – превращение Украины в офшор
Иноземцев: Давайте рассмотрим чудовищное, на первый взгляд, предложение – превращение Украины в офшор
Владислав ИНОЗЕМЦЕВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS