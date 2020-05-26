"Да или нет?" Остапчук намекнул на помолвку с новой пассией. Видео

Украинский шоумен Владимир Остапчук в Instagram Stories разместил видео, в котором его новая пассия – нотариус Кристина Горняк показывает кольцо.
"Крис, что, правда? Да? А что ты сказала?" – спрашивает он. Ролик шоумен сопроводил плашкой с текстом: "Что же она сказала?" – и вариантами ответа: "Да" и "Нет".
Ролик сохранили на YouTube-канале "Обозреватель".
Остапчук в своем микроблоге показал совместное фото с новой пассией, официально подтвердив отношения.
О том, что вероятной пассией шоумена может быть "танцующий нотариус" Кристина, стало известно в начале февраля.
В официальном браке Остапчук со своей супругой, Войченко, прожил 12 лет. На развод он подал сам.
Войченко заявила, что причиной развода стали измены Остапчука. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной расторжения брака постоянные ссоры.
У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.