Осадчая записала интервью с новой избранницей Остапчука

Украинский шоумен Владимир Остапчук познакомил коллегу Катю Осадчую со своей новой избранницей.

Ведущая программы "Світське життя" на канале "1+1" Катя Осадчая в Instagram анонсировала интервью с новой избранницей шоумена Владимира Остапчука.

"Эксклюзив в "Світському житті". Телеведущий Владимир Остапчук знакомит со своей новой любовью. Будет горячо", – написала Осадчая.

Ведущая сообщила, что передача выйдет в эфир 23 мая в 23.10.

6 марта 2020 года украинский шоумен Владимир Остапчук получил официальное решение суда о расторжение брака с переводчицей Еленой Войченко, с которой прожил 12 лет. В браке у супругов родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Войченко, заявила, что причиной развода с Остапчуком стали его измены. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной развода постоянные ссоры.

В интервью "Люкс ФМ" Оступчук сообщил, что после развода живет в съемной квартире, оставив жилье бывшей супруге.