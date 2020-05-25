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25 мая, 2020
 
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"Счастливую семью не разбить". Пассия Остапчука прокомментировала его развод и рассказала, где они живут с шоуменом. Видео

Украинский шоумен Владимир Остапчук и его новая возлюбленная, нотариус Кристина Горняк рассказали, что скрывали свои отношения по ее инициативе.

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Горняк: Я не обращаю внимания на хейт, у меня есть любовь к себе
Горняк: Я не обращаю внимания на хейт, у меня есть любовь к себе
Фото: kristygor / Instagram

Нотариус Кристина Горняк, девушка украинского шоумена Владимира Остапчука в совместном с ним интервью программе "Светская жизнь" на "1+1" рассказала, что они живут вместе с мая 2020 года.

"Владимир снимал свою квартиру, я имею свое жилье, поэтому мы не съезжались. Мы проводили вместе время, но официально мы съехались уже в новое жилье сейчас только, в мае", – рассказала Горняк

Остапчук отметил, что месяц они общались, а в октябре уже праздновали день рождения его пассии в Стамбуле.

По словам Горняк, с бывшей женой Остапчука, переводчицей Еленой Войченко, они не знакомы. Своим хейтерам она посоветовала сосредоточиться на себе.

"Там интереснее, чем чужое. Я никогда не была публичной и Владимир знает, что для меня это было нелегко. Я не обращаю внимания на хейт, у меня есть любовь к себе, и я знаю, мои близкие знают, мои друзья знают, как оно на самом деле. Поэтому я не чувствую никакой вины. Верно сказал Владимир, что счастливую семью не разбить. Они не вместе с августа", – подчеркнула пассия Остапчука.

Остапчук добавил, что поначалу они скрывали свой роман по просьбе Горняк.

"Кристина попросила меня: "Слушай, давай все уляжется, потому что у людей и так сейчас очень много хейта, очень много вопросов "А почему?", "А там дети", "Почему ты видишься / не видишься?". То есть держать это три года или четыре – нет. Девять месяцев – нормальный срок, чтобы заявить о своих отношениях. Кому-то это может не нравиться, но это не мое дело", – заявил он.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube

Остапчук в своем микроблоге показал совместное фото с новой пассией, официально подтвердив отношения.

О том, что вероятной пассией Остапчука может быть "танцующий нотариус" Кристина, стало известно в начале февраля.

В официальном браке Остапчук со своей супругой, переводчиком Еленой Войченко, прожил 12 лет. На развод он подал сам.

Войченко заявила, что причиной развода стали измены Остапчука. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной расторжения брака постоянные ссоры.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.

Теги: нотариус, видео, обвинения, Владимир Остапчук, Елена Войченко, девушка, измена, Кристина Горняк, хейт
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