147 детей погибли и 392 ранены в результате вооруженного конфликта на востоке Украины – ООН

В мониторинговой миссии ООН по правам человека напомнили, что в результате вооруженного конфликта на востоке Украины дети погибают, получают ранения и становятся перемещенными лицами.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины Фото: depositphotos.com

По меньшей мере 147 детей погибли и 392 были ранены за шесть лет в результате вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает мониторинговая миссия ООН по правам человека на своей странице в Facebook.

"С 14 апреля 2014 года по 31 мая 2020 года не менее 147 детей (98 мальчиков и 49 девочек) погибли и 392 (237 мальчиков, 139 девочек и 16 детей, пол которых пока не установлен) были ранены в результате вооруженного конфликта на востоке Украины", – говорится в заявлении.

В организации отметили, что дети, которые погибли на борту рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014, не указаны в этой статистике.

"В Международный день защиты детей, мы напоминаем о влиянии боевых действий на детей. Дети погибают, получают ранения и становятся перемещенными лицами; конфликты также ограничивают доступ детей к образованию, их свободу передвижения и многое другое", – заявили в мониторинговой миссии ООН.

Сегодня, 1 июня, во всем мире отмечается Международный день защиты детей.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

За пять лет, с 14 апреля 2014 года по 31 октября 2019-го, на востоке Украины погибло 13–13,2 тыс. человек, связанных с конфликтом.