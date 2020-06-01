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Холодницкий: Я уйду из САП, когда закончится срок или когда я сам этого захочу

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий не ответил на вопрос, будет ли принимать участие в новом конкурсе на должность руководителя ведомства. Срок его полномочий заканчивается в этом году.

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Холодницкий: Давайте интригу подержим до конца
Холодницкий: Давайте интригу подержим до конца
Фото: pravda.com.ua

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий заявил в интервью "Украинской правде", которое вышло 1 июня, что уйдет со своей должности только в двух случаях.

"Я уйду в двух случаях: когда закончится срок или когда я сам этого захочу. Это две опции", – сказал Холодницкий.

Он отметил, что может в том числе добровольно покинуть должность. 

"Могу. Такая опция предусмотрена. Я ее рассматриваю как возможность", – подчеркнул глава САП.

Он отказался ответить на вопрос, будет ли принимать участие в новом конкурсе – срок его полномочий на посту главы САП истекает в конце года. 

"Это уже другой вопрос. Давайте интригу подержим до конца", – сказал Холодницкий. 

Он сообщил, что уже обсуждал будущий конкурс с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. 

"Кстати, о проведении конкурса на руководителя САП я с Венедиктовой еще в марте говорил, когда она только пришла. Я ей говорил: смотрите, у меня есть опасения относительно честного проведения конкурса. Да, там есть разные толкования закона о сроке действия, сроке полномочий – с сентябрьской реформой прокуратуры было остановлено действие статьи 39 [закона о прокуратуре], которая определяет срок полномочий, я ей об этом говорил. Но я ей также говорил, что необходимо провести все-таки этот конкурс, несмотря на те статьи и на это все. И я ей говорил, какие у меня есть лично предостережения, чтобы этот конкурс не был сорван", –  сказал Холодницкий.

Глава САП отметил, что остаются вопросы, когда должен пройти этот конкурс.

"Если судить по пятилетнему контракту, то срок полномочий истекает в ноябре. То есть конкурс должен быть проведен, чтобы уже по состоянию на день окончания срока мы или работали дальше, или передавали ключи. То есть чтобы это был эволюционный путь. У меня еще есть предостережения по конкурсу, чтобы он не был сорван. Обязательно надо экзаменовать знание законодательства, проходить компьютерный тест General Skills, а затем собеседование. Скажу откровенно: два первых этапа объективны. То есть ты и компьютер: ты или знаешь, или не знаешь. Все. Любые собеседования – это всегда субъективный фактор", – считает прокурор. 

Он также высказал обеспокоенность, что конкурс на должность главы САП повторит историю с назначением аудитора Национального антикоррупционного бюро

"У меня лично беспокойство вызывает не сам факт проведения конкурса, а чтобы это не превратилось в историю с аудиторами НАБУ, как было в Верховной Раде. В результате аудитора НАБУ выбирали сколько времени? Год, полтора, два? Со скандалами, с лыжниками – кого там только не было. Я ей это подчеркивал", – сказал Холодницкий. 

САП осуществляет надзор за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования Национальным антикоррупционным бюро и поддерживает государственное обвинение в соответствующих производствах. Ведомство с ноября 2015 года возглавляет Холодницкий. 

В марте 2018 года стало известно, что НАБУ прослушивало кабинет Холодницкого. Глава НАБУ Артем Сытник пояснил, что дело касалось "слива" главой САП информации фигурантам уголовных производств и давления на должностных лиц и судей. Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос об увольнении главы САП, но она решила объявить ему только выговор

На прошлой неделе Венедиктова раскритиковала работу САП и назвала ее неэффективной. В САП ответили, что в соответствии с законом о прокуратуре генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания сотрудникам антикоррупционной прокуратуры.

Теги: антикоррупционная прокуратура, Назар Холодницкий, САП, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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