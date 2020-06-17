"Может нанести многомиллионные убытки государству". НАПК выявило коррупционные риски в законопроекте об игорном бизнесе

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции считают, что если законопроект будет проголосован без изменений, это может привести к созданию многочисленных коррупционных рисков.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило в законопроекте о легализации и госрегулировании азартных игр ряд положений, содержащих коррупциогенные факторы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проведения экспертизы НАПК выявило:

неопределенность процедуры внесения платы и получения лицензии;

дискреции уполномоченного органа в части определения перечня субъектов хозяйствования, осуществляющих сертификацию;

установление обязательности сертификации игорного оборудования на соответствие установленным техническим требованиям без четкого перечня такого оборудования, вообще не является предметом регулирования данного законопроекта;

введение новых разрешений без внесения изменений в закон "О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности";

основания для получения и аннулирования лицензии не согласуются с законом Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности".

НАПК предоставило рекомендации комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины, перечень которых приведен в заключении к законопроекту.

"Если законопроект будет проголосован без изменений, это может привести к созданию многочисленных коррупционных рисков и нанести многомиллионные убытки государству", – заявили в НАПК.

В первом чтении законопроект №2285-д был принят 16 января 2020 года. Тогдашний министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозировала, что доходы от легализации игорного бизнеса составят от 5 до 9 млрд грн в год.

Ярослав Железняк отмечал, что ко второму чтению депутаты подали более 3,4 тыс. поправок. Комитет начал их рассматривать 3 июня. Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия прогнозировал, что рассмотрение поправок займет около недели.

3 июня комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Член комитета, нардеп от "Голоса" Галина Васильченко написала в Facebook, что вместе с коллегой по фракции Ярославом Железняком покинула заседание в знак протеста, так как им не дали возможности отстоять свои правки.

По словам Васильченко, фракция "Голос" настаивает на том, чтобы размещать игровые автоматы можно было только в пятизвездочных отелях (в законопроекте предусмотрена возможность открывать игорные заведения также в трех- и четырехзвездочных отелях), количество игровых автоматов в Украине было ограничено с учетом количества населения. Нардеп подчеркнула, что эта норма была принята в первом чтении, но "просто исчезла ко второму чтению".