Падение промпроизводства в Украине замедлилось до 12,2%

Падение промышленного производства в Украине замедлилось с 16,2% в апреле до 12,2% в мае текущего года.

Об этом свидетельствуют данные (.doc) Государственной службы статистики Украины, обнародованные 23 июня на сайте ведомства.

"В мае 2020 года индекс промышленной продукции составил: сезонно скорректированный (по сравнению с апрелем 2020 года) ­– 102,8% (рост на 2,8 процентных пункта. – "ГОРДОН"); скорректированный на эффект календарных дней (в сравнении с маем 2019 года) – 88,3% (падение на 11,7 процентных пункта; нескорректированный индекс составил 87,8% – "ГОРДОН").

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