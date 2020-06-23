В Германии ожидается самое серьезное падение экономики со времен основания ФРГ

В 2020 году экономика Германии упадет на 6,5%, считают экономические советники правительства ФРГ. В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса ожидаемое падение усилится.

Как сообщает Reuters, возглавляющий группу советников Ларс Фельд отметил, что это будет самый серьезный спад в экономике Германии со времени основания Федеративной Республики Германия (имеется в виду создание ФРГ, или Западной Германии, на территории американской, британской и французской зон оккупации в 1949 году или объединение ФРГ и ГДР в 1990 году, из контекста непонятно).

При этом Фельд полагает, что рост экономики страны начнется уже летом 2020 года. На докризисный уровень экономика вернется, вероятно, не раньше 2022 года.

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".