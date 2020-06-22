Lufthansa из-за экономического кризиса покинула тридцатку крупнейших компаний Германии

Немецкий авиаконцерн Lufthansa на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, покидает фондовый индекс Dax, в котором числятся 30 наиболее крупных и ликвидных компаний Германии.

Как пишет "Немецкая волна", с понедельника, 22 июня, крупнейший авиаперевозчик Европы будет присутствовать только в индексе MDax, в котором представлены средние предприятия.

Издание отмечает, что Немецкая фондовая биржа включает предприятия в список Dax на основе показателей торгового оборота и биржевой стоимости компаний. Lufthansa входила в тридцатку крупнейших компаний Германии 32 года.

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