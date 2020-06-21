Госстат сообщил, в каком возрасте украинцы становились отцами в 2019 году. Инфографика
В 2019 году отцами в Украине чаще всего становились мужчины в возрасте 30–39 лет. Об этом в День отца 21 июня сообщила в Facebook Государственная служба статистики. В указанном возрасте отцами стали в общей сложности более 135 тыс. человек. Госстат опубликовал инфографику с распределением отцов по возрастным категориям.
19-летняя дочь российского актера Михаила Ефремова Анна Мария Ефремова считает странным, что пассажиры, которые ехали в машине с ее отцом, позволили ему сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. →
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